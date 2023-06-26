ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن الجميل : ازدهار ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية

رجل الأعمال أيمن
رجل الأعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن ريادة الأعمال التى تشهد طفرة نوعية حاليا، تعتبر إحدى العناصر الرئيسية التى تدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتعمل على زيادة الترابط بين مجالات الاقتصاد وتحسين البيئة، وذلك من خلال تشجيع الشباب على الابتكار، وتبنى تلك الأفكار الابتكارية والإبداعية وتطبيق نماذجها المتميزة للاستفادة بها لخدمة المجمتع، والتوسع فى تحويل أفكار الشباب فى مختلف التخصصات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة، بتهيئة البيئة الاستثمارية لاستيعابها وتسهيل إجراءات التأسيس التي تسهم بدورها في دعم الاقتصاد المصري وخطط التنمية الاقتصادية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن ريادة الأعمال شهدت دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى نماذج مضيئة لدعم ريادة الأعمال مثل مشروع رواد 2030، ومركز مصر لريادة الأعمال والابتكارالتابع  للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومبادرة نادى ريادة الأعمال، التى تتيح العديد من البرامج وحاضنات الأعمال، وتقدم الدعم المادي والتوعية والتدريب وتوفر الأدوات التي تساعد في خلق جيل جديد من مؤسسي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما تعمل على حل المشكلات التى تواجه الشركات الصغيرة والناشئة مثل مشاكل التمويل وتسهيل الأعمال والتعاقدات والحصول على القروض واستقطاب الكفاءات البشرية المصرية والأجنبية والتسجيل في البورصات المصرية والعالمية وإنفاذ العقود.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن حاضنات الأفكارالابتكارية، التي تتبنى الكثير من المشاريع الصغيرة، والأفكار القابلة للتطوير هو الهدف الأول للتنمية المستدامة عن طريق التحفيز على خلق فرص للعمل وتحسين المهارات والابتكار فى مختلف التخصصات التى تتطلبها المرحلة الراهنة مثل مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإعادة تدوير المخلفات والخدمات العامة وإنتاج الأسمدة العضوية وإدارة النفايات ومشروعات الطاقة النظيفة والمشروعات الاقتصادية المنتمية للاقتصاد الأزرق الذى يستهدف الحفاظ على مقومات البيئة البحرية وتعظيم الاستفادة المثلى منها.

ودعا أيمن الجميل لمزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية بملف ريادة الأعمال، للعمل فيما بينها على تعظيم الاستفادة من القدرات الهائلة لهذا القطاع، حتى يصبح الابتكار ومشروعاته والشركات الناشئة والصغيرة محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة أن ريادة الأعمال تستطيع بالفعل تحسين الوضع المالى وخلق أسواق جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل التي ترضى وتناسب القوى العاملة حاليا وتطوير المزيد من الصناعات خاصة في المناطق الريفية والتشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير واستخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاج.

ريادة الأعمال أيمن الجميل حاضنات الأعمال الشركات الناشئة كايرو 3A الاقتصاد المصرى

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 26-6-2023

حريق أسفل أنقاض "عقار الإسكندرية" المنهار (صور)

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

جوارديولا يبدأ زيارته لأسوان بجولة فى منطقة الكاب الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟