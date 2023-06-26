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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

المطران
المطران

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، في بيان له نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة صباح اليوم: “باسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر”.

 

وأضاف: “نرسل كلمة تهنئة ومحبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية  بمناسبة عيد الأضحى المبارك”، داعين الله القدوس أن ينعم عليكم بوافر الصحة والسلام، ويوفقكم في قيادتكم الحكيمة ومسيرتكم البنّاءة لنهضة وسلامة وطننا العزيز مصر. 

 

كما أرسل برقيات تهنئة بالعيد لكل من فضيلة الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد جمال عوّاد رئيس حي الظاهر والوايلي.

 

 

أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور شوقي الدكتور محمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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