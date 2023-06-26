المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، في بيان له نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة صباح اليوم: “باسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر”.

وأضاف: “نرسل كلمة تهنئة ومحبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك”، داعين الله القدوس أن ينعم عليكم بوافر الصحة والسلام، ويوفقكم في قيادتكم الحكيمة ومسيرتكم البنّاءة لنهضة وسلامة وطننا العزيز مصر.

كما أرسل برقيات تهنئة بالعيد لكل من فضيلة الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد جمال عوّاد رئيس حي الظاهر والوايلي.