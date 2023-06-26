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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمير قطر يؤكد لبوتين دعمه إجراءات القيادة الروسية فى أحداث "فاجنر"

تميم بن حمد
تميم بن حمد

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، عن دعمه لإجراءات القيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين.

وأعلنت موسكو، السبت، عن انتهاء التمرد والعصيان الذي قادته مجموعة فاجنر ضد القيادة الروسية، وذلك بوساطة من رئيس بيلاروسيا.

وقال الكرملين، في بيان اليوم، إن أمير قطر أكد لبوتين دعم الدوحة للقيادة الروسية، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

من جهته، هنأ بوتين أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش، وكذلك بمناسبة عيد الأضحى، فيما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات.

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