اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

بحث أمين عام اتحاد الجامعة العربية عمرو عزت سلامة والوفد المرافق له خلال زيارته لجامعتي فودان وشنغهاي الصينيتين الاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي التطبيقي.

ودعا الدكتور سلامة خلال اللقاء وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الى العمل على تعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية بين الجامعات العربية والصينية مما ينعكس إيجابا على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية .

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي حضره عن الجانب الصيني أمين عام الرابطة الصينية لمؤسسات التعليم العالي الدكتور شن واين شين ورئيسي جامعتي فودان وشنغهاي الصينيتين وعن جانب اتحاد الجامعات الأمين المساعد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والمستشار الأول للاتحاد الدكتور وليد سلامة ومديرة الإدارة العامة في الاتحاد لينا البيطار سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين.

وبين أنه يمكن للجامعات العربية الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع الشباب العربي على تطوير مشاريعهم الخاصة، وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات حقيقية مؤكدا ان قطاع الابتكار الصيني شهد نمواً هائلاً وتم تأسيس العديد من الشركات الناشئة.

وأكد سلامة أن النظام التعليمي الصيني يمتلك خبرة غنية في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والطب، والتكنولوجيا، يمكن للجامعات العربية الاستفادة من هذه الخبرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الطلاب والأساتذة، والتعاون في الأبحاث العلمية.

وأبدى الجانب الصيني استعداده لتقديم الخدمات للجامعات العربية عن طريق اتحاد الجامعات العربية الذي مهد الطريق لمستوى متميز من العلاقة والتشاركية وفتح الآفاق أمام الأساتذة والطلبة والباحثين في الجامعات العربية للاستفادة من التجربة الصينية التكنولوجية المتميزة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان عقد الاجتماع المقبل في بكين بأكتوبر القادم والذي وسيناقش الاجتماع 10 مواضيع مقترحة من الجانب العربي ذات اهتمام مشترك و10 مواضيع ذات اهتمام ايضا مشترك من الجانب الصيني سواء كانت مواضيع تكنولوجية أو بحثية أو علمية أو تبادلية وذلك للبدء بتنفيذها والاستفادة منها لكل من الطرفين.

واتفق الطرفان على إنشاء مكاتب لرابطة الجامعات الصينية في اتحاد الجامعات العربية لتذليل كل العقبات أمام تنفيذ ما اتفق عليه وما سيتم الاتفاق عليه من الجانبين ولضمان ديمومة هذه العلاقات.