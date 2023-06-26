ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 بحث أمين عام اتحاد الجامعة العربية عمرو عزت سلامة والوفد المرافق له خلال زيارته لجامعتي فودان وشنغهاي الصينيتين الاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي التطبيقي.

ودعا الدكتور سلامة خلال اللقاء وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الى العمل على تعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية بين الجامعات العربية والصينية مما ينعكس إيجابا على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية . 

وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي حضره عن الجانب الصيني أمين عام الرابطة الصينية لمؤسسات التعليم العالي الدكتور شن واين شين ورئيسي جامعتي فودان وشنغهاي الصينيتين وعن جانب اتحاد الجامعات الأمين المساعد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والمستشار الأول للاتحاد الدكتور وليد سلامة ومديرة الإدارة العامة في الاتحاد لينا البيطار سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين.

وبين أنه يمكن للجامعات العربية الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع الشباب العربي على تطوير مشاريعهم الخاصة، وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات حقيقية مؤكدا ان قطاع الابتكار الصيني شهد نمواً هائلاً وتم تأسيس العديد من الشركات الناشئة. 

وأكد سلامة أن النظام التعليمي الصيني يمتلك خبرة غنية في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والطب، والتكنولوجيا، يمكن للجامعات العربية الاستفادة من هذه الخبرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الطلاب والأساتذة، والتعاون في الأبحاث العلمية.

وأبدى الجانب الصيني استعداده لتقديم الخدمات للجامعات العربية عن طريق اتحاد الجامعات العربية الذي مهد الطريق لمستوى متميز من العلاقة والتشاركية وفتح الآفاق أمام الأساتذة والطلبة والباحثين في الجامعات العربية للاستفادة من التجربة الصينية التكنولوجية المتميزة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان عقد الاجتماع المقبل في بكين بأكتوبر القادم والذي وسيناقش الاجتماع 10 مواضيع مقترحة من الجانب العربي ذات اهتمام مشترك و10 مواضيع ذات اهتمام ايضا مشترك من الجانب الصيني سواء كانت مواضيع تكنولوجية أو بحثية أو علمية أو تبادلية وذلك للبدء بتنفيذها والاستفادة منها لكل من الطرفين.

واتفق الطرفان على إنشاء مكاتب لرابطة الجامعات الصينية في اتحاد الجامعات العربية لتذليل كل العقبات أمام تنفيذ ما اتفق عليه وما سيتم الاتفاق عليه من الجانبين ولضمان ديمومة هذه العلاقات.

اتحاد الجامعة العربية عزت سلامة التكنولوجيا الجامعات العربية الصينيتين الصين

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من "حياة كريمة" بشأن "عقار الإسكندرية" المنهار

"دكتور ومحامية".. ننشر صور المتهمين بقتل طبيب الساحل

وائل غنيم يشارك فى حملة "حياة كريمة" بمناسبة عيد الأضحى

تأجيل محاكمة طبيب أجبر سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض لـ26 يوليو

بعد إثارتها للجدل.. علماء الأزهر يجيبون: هل تجوز أضحية الطيور؟

أمن القاهرة يكشف حقيقة تعذيب فتاة في المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟