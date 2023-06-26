استقرار أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة الأرجنتينية 13300 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة البرازيلية 13300 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة الأوكرانية 11200 جنيه. وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة المحلية "حورس" 1900 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الشامية 1850 جنيها، فيما بلغ سعر كورن فلاك الذرة الأرجنتينية 14000 جنيه.

وسجل سعر طن بذرة الصويا SB المستوردة 40300 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا محلية 44% 33000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلية 34000 جنيه. وسجل سعر طن صويا فول فات المستوردة 36900 جنيه للأرض، بينما سجل سعر طن صويا فول فات المحلية 36500 جنيه للأرض، وسجل سعر طن صويا هاي فات 43% المستوردة 28600 جنيه للأرض، بينما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% المحلية 23800 جنيه للأرض.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%: 24000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين "مستورد": 47100 جنيه، بينما بلغ سعر طن ردة برسيم محلي: 11400 جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين "محلي": 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة: 11500 جنيه الشيكارة الواحدة وزنها 40 كيلو موحد، في حين سجل سعر حمولة تبن القمح "جديد": 250 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن:

وسجل طن أعلاف بادي: 23000 جنيه، كما سجل طن العلف النامي: 22800 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف الناهي: 22650 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 22550 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 20000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% 19600 جنيه، وسجل سعر طن العلف بياض 16% بـ19200 جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف بياض 14% 19000 جنيه.