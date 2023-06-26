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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالبة رشت مبيدًا حشريًا وتناولت الطعام دون غسل يديها بسوهاج

جثة
جثة

لقيت طالبة بمدينة طهطا، شمال سوهاج، مصرعها إثر قيامها برش منزلها بمادة سامة وتناولت الطعام دون غسل يديها وإصابتها بحالة إعياء شديدة، تم التحفظ على الجثة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

 

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم طهطا بوصول المدعوة "هالة ع ع ع"، طالبة 17 سنة مصابة بحالة إعياء شديدة وتقيم شارع الشيخ عواجة بندر طهطا ادعاء تناول مادة سامة.

وأفاد والدها "علاء ع ع ع" 47 سنة، عامل، أن ابنته قامت برش المنزل بمادة سامة ثم تناولت الطعام دون غسل يديها، مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية. 

 

وبتوقيع الكشف الطبي  بمعرفة طبيب الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية ونفى الشبهة الجنائية.

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