حجازي: تنفيذ المسرح التفاعلي في 7 محافظات بمشاركة 210 معلمين

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المسرح المدرسي التفاعلي، يمثل جزءًا مهما من عملية التنمية الثقافية، خاصة في ظل تركيزه على طرح قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع، والعمل على إيجاد حلول لها.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن ذلك هو ما وصلنا إليه الآن من خلال التنفيذ في محافظات الجيزة، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر بمشاركة (۲۱۰) معلمين، و(۲٤٥) طالبًا وطالبة، حيث تم تعريف الطلاب بأهم القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية والصحة الإنجابية، ونشر الثقافة الحقيقية لهذه القضايا في ظل إعداد طالب قادر على التفاعل مع قضايا المجتمع، والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم اليوم الاثنين، فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي، في مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة، بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور تاج رام مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والدكتور علي مختار مدير مؤسسة “جذور” للتنمية، والدكتورة منال عيد مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدات، وممثل الصندوق بالإنابة، والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن بالغ سعادته بالمشاركة فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي، ذلك المسرح الشعبي الذي يهدف لتحقيق التواصل مع الجمهور، وتحويل العلاقة بين الممثل والمتلقي من علاقة تأثير وتأثر إلى علاقة إبداعية تفاعلية بين الطرفين.

وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاح هذا العمل، ولأبنائه الطلاب على هذا العرض الرائع، ولأخصائيي المسرح على جهودهم وتفاعلهم مع الطلاب، ولأولياء الأمور الذين كانوا داعمين لهم.