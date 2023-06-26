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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل": ملتقى توظيف لذوي الهمم.. وندوة لتوعية العمال بمنشآت بورسعيد

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف لتعيين ذوي الهمم، بمشاركة 4 منشآت بمدينة بورفؤاد وهي: شركة قناة السويس للحاويات، وشركة جرين كلين، وفندق هلنان بورسعيد، و تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة، أنه شارك في الملتقى 40 شاباً من ذوي الهمم وذويهم و4 منشآت بمدينة بورفؤاد، وتم تعيين 14 منهم بتلك المنشآت ، فضلاً عن تسليم عقود عمل لعدد 3 حالات، بشركة تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي، وبإجمالي تعيينات 17 من ذوي الهمم بمدينة بورفؤاد.

وعلى هامش الملتقى افتتحت الندوة الثالثة بمباردة ( من حقك تعرف حقك و قانونك ) ، ونوه مدير المديرية أن الندوة تثقيفية عمالية لذوي الهمم و ذويهم، وتناولت التوعية بحقوقهم طبقاً لقانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمزايا الممنوحة لهم وجهود الدولة الحثيثة في رعاية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة  اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافياً.

وفي ختام الملتقي والمبادرة تم التأكيد على بناء جسور التواصل المستمر بين مكتب العمل و المواطنين و أصحاب الأعمال.

وأشرف على التنظيم فريق مكتب العمل بمدينة بورفؤاد: فاتن علي صالح  مديرة المكتب، وهبه نجيب  مفتش العلاقات، وماهر بشري مفتش العمل.

وكانت نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج "المقابلات الشخصية" للمتقدمين في دورات التسويق الالكتروني،على مدار  ثلاثة أيام، وبلغ عدد المتقدمين علي الموقع الإلكتروني أكثر من 600 من الشباب والفتيات بسوهاج ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP وبالتنسيق مع الادارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة.

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف ذوي الهمم بورفؤاد شركة قناة السويس للحاويات سوق العمل

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