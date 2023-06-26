الاتحاد الأوروبى يوافق على زيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا بـ3.5 مليار يورو

أعلن ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا بـ3.5 مليار يورو.

وقال "بوريل"، خلال نبأ عاجل نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم: النظام السياسي في روسيا يظهر هشاشة كبيرة، وهذا أحد أكبر تداعيات الحرب على أوكرانيا، لافتاً إلى أن تمرد مجموعة "فاغنر" المسلح يؤدي إلى تصدع السلطة الروسية.

وكان قد قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، في خطابه الذي ألقاه الجمعة، إن أوكرانيا ينظر إليها بالفعل من قبل المجتمع الدولي على أنها عضو في الاتحاد الأوروبي، موضحاً: "الدعم واضح لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.. سياسيًا يُنظر إلينا بالفعل كعضو في الاتحاد الأوروبي".

كما ذكر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق، أن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يسير "بأقصى سرعة"، وإذا لم يحدث ما يمنع ذلك، ستبدأ مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2023.