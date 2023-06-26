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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يطلق شارة بدء مبادرة "100 يوم صحة" (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أطلق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، شارة بدء مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة مطروح، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. تهدف هذه المبادرة إلى النهوض بالرعاية الصحية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والوصول بالخدمات الطبية إلى أقصى المناطق بالمحافظة، من خلال ٨ وحدات متنقلة. وسوف تزيد هذه الوحدات إلى ١٨ وحدة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى ٢٤ وحدة صحية، والمستشفيات على مستوى مدن المحافظة.

حضر الإطلاق الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، والعميد عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، والشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف، ومديري الطب العلاجي وإدارة مطروح الصحية.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المبادرة تعد نتاجًا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يومًا.

وأكد محافظ مطروح الجاهزية التامة طوال أيام المبادرة، خاصة أنها تأتي مع بدء موسم الصيف السياحي والإقبال الكبير على المحافظة على طول الساحل الشمالي ومطروح، مع التدريب الجيد للمشاركين من الأطقم الطبية والتمريض في المبادرة، وتوافر كل المستلزمات اللازمة، مع تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كل الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة.
ولفت إلى تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم حتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن حملة "١٠٠ يوم صحة" تتضمن تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصحة العامة الفرق الثابتة والمتنقلة المبادرات الرئاسية خدمات الكشف المبكر مبادرة 100 يوم صحة محافظ مطروح

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