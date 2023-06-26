انهيار عقار مكون من 13 طابقًا شرق الإسكندرية

شهد شارع خليل حمادة التابع لحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار مكون من 13 طابقًا مأهولًا بالسكان.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة بانهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 13 طابقًا بشارع خليل حمادة إمام محطة الصرف الصحي بحي المنتزه أول.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى مكان الانهيار، وجارٍ التعامل ورفع الأنقاض والبحث عن المحتجزين بمعرفة الكلاب البوليسية المدربة.



وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مأهول بالسكان ووجود محل أسفله كان به عدد الأشخاص، بالإضافة إلى وجود قاطنيه تحت الأنقاض، وهناك آخرون محاصرون؛ بسبب انهيار سلم العقار.

وأسفر الانهيار عن تحطم سيارة وسوبر ماركت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.