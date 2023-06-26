جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26-6-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية للموسم الحالي 2022-2023، بالإضافة إلى مباراة منتخب السعودية ضد أوزباكستان، ومباراة منتخب اليابان ضد أستراليا، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 17 سنة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

- سيراميكا كليوباترا X الاتحاد السكندري: على إستاد "القاهرة الدولي"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا 2023 تحت 17 سنة

- منتخب اليابان X منتخب أستراليا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، وتحديدًا على قناة Alkass Nine HD وقناة beIN Sports AFC HD.

- منتخب السعودية X منتخب أوزبكستان: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، وتحديدًا على قناة Alkass Nine HD وقناة SSC Sports السعودية، بالإضافة إلى beIN Sports AFC HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- الأولمبي الباجي X الاتحاد المنستيري: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني

- بيلجرانو X بانفيلد: في تمام الساعة الثانية صباح يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.