الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لموسم 2023-2024

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الكلاسيكو التي تجمع بين ناديي برشلونة وريال المدريد في الموسم الجديد 2023-2024.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أجرت مراسم قرعة جدول مباريات الموسم الجديد، حيث ستنطلق منافسات الليجا يوم 13 أغسطس 2023، وينتهي في 26 مايو 2024.

كما حددت رابطة الدوري الإسباني فترة توقف لأعياد الميلاد من 22 ديسمبر 2023 حتى 1 يناير 2024، على أن يتم استئناف منافسات المسابقة يوم 2 يناير.

موعد مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الموسم الجديد 2023-2024

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا، كشفت خلاله موعد مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في مباراتي الذهاب والإياب بالموسم الجديد 2023-2024، ذلك كالآتي:

- مباراة الكلاسيكو الأولى بين برشلونة وريال مدريد، يوم 29 أكتوبر 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

- مباراة الكلاسيكو الثانية بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم 21 أبريل 2023، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

كريم بنزيما يغيب عن مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في موسم 2023-2024

وستشهد مباريات الدوري الإسباني في الموسم الجديد غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي رحل عن ريال مدريد في صيف 2023 الحالي بعد انتهاء عقده، لينضم إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

كما يغيب عن مباريات الدوري الإسباني، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.

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