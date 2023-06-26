"الكلمة البطالة".. عظة الأنبا باسيليوس خلال قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مارمرقس

ترأس الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي احتفالاً بالمناولة الاحتفالية الأولى لأبناء وبنات كنيسة مارمرقس بالإيبارشية.

شارك في صلاة القداس الإلهي، الأب أبوالخير راعي الكنيسة وخورس شمامسة الكنيسة وأسر الأطفال المحتفى بهم وشعب الكنيسة.

وأعطى الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، عظة روحية تحت عنوان ( الكلمة البطالة).

واختتم الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهى بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة .



وعقب القداس الإلهي أجرى الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حواراً أبوياً مع أولاد المناولة الاحتفالية المحتفى بهم وأوصاهم ضرورة التمسك ومعايشة كل ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية وشجعهم ووزع عليهم الهدايا التذكارية.



وتأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام ومتابعة الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأحوال الرعوية ومشاركة الأطفال وأسرهم فرحتهم بالاحتفال بالمناولة الاحتفالية الأولى لهم.