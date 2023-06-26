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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يعقد ورشة تدريبة حول "تقرير تحديات التنمية في العالم"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

افتتحت الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشؤون البحوث والدراسات العليا  ورشة عمل تدريبية حول "تقرير تحديات التنمية في العالم: نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية" الصادر عن  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا - الأمـم المتحدة، والتي عقدت على مدار يومين، وذلك في إطار اهتمام المعهد  بالقضية التي يتناولها التقرير، والتأكيد على التعاون المشترك بين اللجنة والمعهد في شتى المجالات البحثية. 
وفي كلمته أوضح الدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس قسم التنمية الاقتصادية والفقر بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن ورشة العمل التدريبة بمثابة اجتماع تحاوري وتشاوري وليس تدريب بالمفهوم التقليدي، كما تستهدف إلقاء الضوء ليس على أساليب كمية فحسب وإنما كيفية استخدام مقاييس التنمية، مشيراً إلى أن تقرير تحديات التنمية العربية  يسعى لتحديد نقاط مفصلية ومحورية يمكن من خلالها توصيل رسالة لصانع القرار. 
وحول نتائج تقرير تحديات التنمية في العالم أشار أ.د. أبو إسماعيل إلى أن قسمًا كبيرًا من سكان العالم يواجهون ظروفًا تنموية صعبة بل وسيئة للغاية في بعض الأحيان، لافتًا إلى أن طريق الإنجاز لا يزال طويلًاً ولاسيما فيما يتعلق بجودة التنمية البشرية، وأن الاستدامة البيئية تشكل شاغلًا أساسيًا للبلدان المتقدمة والنامية على السواء، بالإضافة إلى أن الحكم الرشيد يعد الأكثر إلحاحًا على مستوى التنمية في العالم.
جدير بالذكر أن الهدف من ورشة العمل هو تقديم الدعم الفني وتدريب كوادر المعهد على تصميم الأدلة والمؤشرات المتعلقة  بتحديات التنمية وإمكانية تطويعها للمستوى الوطني، حيث تم  تقسيم المشاركين بناءً على خبراتهم إلى مجموعات للتدريب على مؤشر تحديات التنمية، ومؤشر عدم المساواه في التنمية ، ومؤشرالصمود الاقتصادي.

واختتمت الورشة بجلسة عامة لمناقشة ما تم التوصل اليه من نتائج والطريق إلى الأمام.

معهد التخطيط القومى ورشة عمل تدريبية تحديات التنمية الامم المتحدة الاستدامة البيئية

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