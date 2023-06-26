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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| حالة الطقس اليوم الإثنين وبدء توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

بدء توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف على عرفات

بدأ ضيوف الرحمن، اليوم الإثنين، قضاء يوم التروية في مشعر منى استعدادًا للوقوف بصعيد عرفات الطاهر غدًا الثلاثاء، الذي يعتبر ركن الحج الأعظم، يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمى بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى، حيث كان معدومًا في تلك الأيام، ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج، وقيل سمى بذلك لأن الله أرى نبيه إبراهيم، عليه السلام، المناسك في ذلك اليوم.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حالة الطقس اليوم الإثنين 26- 6 -2023 ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

مع قرب ميعاد العيد الكبير يحرص المواطنون على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 26- 6- 2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر "جوجل"، لمعرفة كيفية مواجهة الطقس الحار.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تشيلي تُعلن إجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات جنوب البلاد

أُجلي الآلاف من الأشخاص وسقط قتيلان إثر فيضان نهر ماولي جراء تساقط أمطار غزيرة في جنوب تشيلي، وأشارت السلطات في تشيلي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إلى مقتل شخصين في الفيضانات، فيما لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين، وأفادت هذه الحصيلة كذلك أن 9814 شخصًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26- 6- 2023 والقنوات الناقلة

مع اقتراب ميعاد عيد الأضحى يحرص محبون وعشاق كرة القدم على معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26- 6- 2023 والقنوات الناقلة عبر "جوجل"، لمتابعة جميع المباريات في مواعيدها الصحيحة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

البنك المركزي: 48.9% نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك بنهاية مارس

كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي نسبة القروض إلى الودائع إلى 48.9%، بنهاية شهر مارس 2023، وتقدم جميع البنوك العاملة في السوق المصرية القروض على اختلاف أنواعها للعملاء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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