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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تشيلي تُعلن إجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات جنوب البلاد

فيضانات
فيضانات

أجلي الآلاف من الأشخاص وسقوط قتيلين، إثر فيضان نهر ماولي جراء تساقط أمطار غزيرة في جنوب تشيلي.

وأشارت السلطات في تشيلي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إلى مقتل شخصين في الفيضانات فيما لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين وأفادت هذه الحصيلة كذلك أن 9814 شخصًا يقيمون في مناطق معزولة و4077 تعرضوا لأضرار فيما نقل 2054 شخصا إلى مكان آمن.

وأمرت السلطات بإجلاء 1800 شخص يقيمون قرب ضفاف النهر في مدينة كونستيتوسيون على بعد حوالى 400 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياجو.

وكان فيضان نهر ماولي في وسط البلاد الذي تضاعف مستواه في غضون ساعات قليلة قبل نشر الحصيلة موضع متابعة من جانب السلطات.

والأمطار الغزيرة التي تضرب جنوب البلاد هي الأسوأ التي تسجل في تشيلي بحسب السلطات. وقد أدت خصوصا إلى فيضان نهرين رئيسيين يمران عبر العاصمة، وهما مايبو ومابوتشو، وقد فاضا في بلدات جنوبية عدة.

وأظهرت مشاهد ملتقطة من الجو وبثتها محطات التلفزة المحلية فيضانات واسعة في مدينتي كوتاوكو ليكانتين الواقعتين جنوب سانتياجو.

وتركزت الأمطار الغزيرة التي بدأت الخميس الماضي، في مناطق جبلية تتساقط فيها الثلوج عادة ما أدى إلى ارتفاع سريع في منسوب الأنهار. 

وزيرة الداخلية كارولينا توها الفيضانات مدينة كونستيتوسيون العاصمة سانتياغو تشيلي

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