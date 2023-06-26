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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 803 شاحنة و560 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 429 شاحنة و544 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 374 شاحنة و16 سيارة. 


حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم، العبارة القاهرة بينما يستعد لمغادرة ثلاث سفن وهي وادي الكرنك، القاهرة وAbu yassser فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث  فن وهى الحرية2، أمل وبوسيدون اكسبريس وغادر أربع سفن وهي الحرية، أمل، بوسيدون إكسبريس والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و215 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة، كما غادر ميناء السويس أمس السفينة تراست، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3550 راكب بموانيها.
 

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