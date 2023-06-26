ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق معرض أجهزة كهربائية بأطفيح

أمرت نيابة أطفيح بالجيزة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محل أجهزة كهربائية وتفحم محتوياته للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

وكان اشتعل حريق بمعرض أجهزة كهربائية، بإحدى قرى أطفيح في الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بمعرض أجهزة كهربائية، في قرية صول بأطفيح، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، لمحاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.