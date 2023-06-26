مناصفة بين وزارة الشباب ودار المعارف.. القائمة الكاملة للفائزين بمسابقة العمل الأول للموهوبين

أعلنت مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر، عن أسماء الفائزين في الدورة السادسة لمسابقة جائزة العمل الأول للموهوبين، دورة 2022 ــ 2023 والتي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، في فروع: الرواية، والشعر الغنائى، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحي للمسرحية ذات الفصل الواحد.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية في مسابقة جائزة العمل الأول للموهوبين، 120000 جنيه مصري، موزعة على النحو التالي: الفائز الأول 8000 جنيه، الفائز الثاني 7000، والفائز الثالث 6000، والفائز الرابع 5000، بينما حصل الفائز بالمركز الخامس 4000 جنيه.

القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بفرع الرواية

الفائز الأول" أميرة محمود فتحي من محافظة المنيا

وفي المركز الثاني سوسن حمدي محفوظ من محافظة البحيرة

وفي المركز الثالث: رؤي مجدي محافظة القليوبية

وفي المركز الرابع ندي محمد عبد الحليم محافظة الإسكندرية

وفي المركز الخامس مجدي محمود عبد الفتاح محافظة سوهاج.

ــ أسماء الفائزين بفرع القصة القصيرة

وجاءت نتيجة الفائزين في مجال القصة القصيرة بمسابقة العمل الأول للموهوبين علي النحو التالي:

الفائز الأول: أحمد السيد زكريا ــ دمياط

وفي المركز الثاني: منة الله ربيع المرسي ــ دمياط

وفي المركز الثالث: مني خالد أحمد محمد ــ الأقصر

وفي المركز الرابع: أحمد جمال صادق جابر ــ قنا

وفي المركز الخامس: صافيناز جمال محمود ــ القاهرة

ــ أسماء الفائزين بفرع الشعر الغنائي

وجاءت نتيجة الفائزين في مجال الشعر الغنائي بمسابقة العمل الأول للموهوبين علي النحو التالي:

الفائز الأول: عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف شاش ــ الشرقية

وفي المركز الثاني: إسلام حمادة ــ القاهرة

وفي المركز الثالث: طارق محمود محمد ــ الإسكندرية

وفي المركز الرابع: ريهام شمس الدين زاكر ــ الجيزة

وفي المركز الخامس: رحمة عاشور ــ المنيا

ــ أسماء الفائزين بفرع التأليف المسرحي

وجاءت نتيجة الفائزين في مجال التأليف المسرحي بمسابقة العمل الأول للموهوبين علي النحو التالي:

الفائز الأول: أحمد سمير ــ القليوبية

وفي المركز الثاني: محمود عقاب ــ البحيرة

وفي المركز الثالث: ماجد سنارة ــ الشرقية

وفي المركز الرابع: أحمد محمد يوسف ــ الإسماعيلية

وفي المركز الخامس: هاني مصطفي قدري ــ البحيرة