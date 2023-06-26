انتشال جثة شاب غرق فى "بحر شبين" بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، من انتشال جثة الشاب ضياء ياسر عبد الرازق، 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي، من قرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية مساء أمس الأحد، عقب غرقه بمياه الترعة بذات القرية، عقب أداء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية من زملائه امتحان مادة الكيمياء وغيابه عن الامتحان.

وخيمت ملامح الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بالقرية خلال 24 ساعة الأخيرة، عقب اختفاء ابنهم بشكل مفاجىء والعثور على ملابسه.

علاء أسعد، عمدة قرية كفر ششتا، قال إن الشاب نزل برغبته وصحبة زملائه للاستحمام بمياه الترعة هربًا من حرارة الجو، وخلع ملابسه خارج الترعة وعثر عليها أهالي القرية ولكن الجميع يعلم غياب الشاب، وتم استدعاء أهله للتعرف على ملابسه فتعرفوا عليها.

وأضاف: فقمنا بإبلاغ الشرطة وحضر الإنقاذ النهري وقوات الحماية المدنية لمكان وجو الملابس، ووجدوه أسفل مكان الملابس الخاصة به عالقًا بأحد الأشجار ما منع خروجه أو تحركه من مكانه، وتم إستخراج الجثمان، وسط حالة من الحزن، وشيع المئات من الأهالي جثمان الطالب الضحية ودفن بمقابر أسرته في مشهد جنائزي مهيب عقب انتشال جثمانه من مياه الترعة وسط حالة من الحزن، خاصة أنه الإبن الأكبر لوالديه، ويعمل والده سائق ميكروباص، وكان يأمل أن يكون نجله مهندسًا لما له من سمعة طيبة وتفوق واضح بين زملائه.

ونفى عمدة القرية، ما تردد من بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ما نشرته بعض المواقع، عن تخلص الشاب من حياته بسبب صعوبة مادة الكيمياء، مؤكدًا ان الشاب مختفي من قبل انطلاق مادة الكمياء، حيث نزل إليى المياه يوم السبت، وتم إاستخراج جثمانه الأحد.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد باختفاء الشاب ضياء ياسر عبد الرازق الوايلي، 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي من أبناء قرية كفر ششتا بنطاق دائرة المركز، وببحث آهالي القرية عنه عُثر على ملابسه على شاطئ الترعة "بحر شبين"، وتم البحث عنه، ووجدت القوات جثته غارقة فى الترعة.