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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": أدب نجيب محفوظ أكد رفضه لفكر الجماعة الإرهابية

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي يوسف القعيد، إن الأديب الراحل نجيب محفوظ كان شديد الوضوح قيما يخص جماعة الإخوان الإرهابية، سواء في أعماله الأدبية السابقة على هذا الحدث أو في ممارسته اليومية.

وأضاف “القعيد” خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": "نجيب محفوظ رفض رفضًا قاطعًا ربط الدين بالسياسة وهذه كانت من ثمار ثورة 1919".

وتابع: "نجيب محفوظ كان ضد الإخوان لكن بطريقته، فلا يعلن ذلك إلا للأصدقاء المقربين له، ولو كان حيًا لرفض حكم الإخوان لمصر" مشيرًا إلى أن أدب نجيب محفوظ يطرح أفكارًا كثيرة جدًا تؤكد رفضه لحكم الجماعة".

يوسف القعيد الروائي يوسف القعيد الشاهد برنامج الشاهد الإعلامي الدكتور محمد الباز ثورة 30 يونيو

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