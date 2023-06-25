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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد لـ"الشاهد": فكر الإخوان يلغي إعمال العقل الإنساني

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب الصحفي والروائي يوسف القعيد، إنه كتب مقالًا بعنوان "لا سمع ولا طاعة" ومُنع من النشر في جريدة الأخبار وقت حكم الإخوان.

وأضاف القعيد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا كتب المقال ردًا على عبارة كان يرددها الإخوان وهي السمع والطاعة وكأنهم مندوبين ربنا على الأرض".

وتابع: "السمع والطاعة أمر أساسي عند الإخوان، وكتبت المقال ردًا على منهج الإخوان في إلغاء العقل الإنساني ومنعه من التفكير والاجتهاد".

واستكمل: "هذا الأمر في القرى كان يتضخم جدًا ويتحول كأنه أمر إلهي وليس من الجماعة"، موضحًا أن جماعة الإخوان كان لديها مندوبين في كل جرنال ومحطة وإذاعة وكانوا يعتبرون أن الإعلام في مقدمة المعركة مع المصريين.

يوسف القعيد الروائي يوسف القعيد الكاتب الروائي يوسف القعيد مقال لا سمع ولا طاعة الإعلامي الدكتور محمد الباز الشاهد برنامج الشاهد اكسترا نيوز ثورة 30 يونيو

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