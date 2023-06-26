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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتور سامح سمير عن فوزه بالجائزة التشجيعية: تكريم من الدولة لجهود أبنائها

الدكتور سامح سمير
الدكتور سامح سمير

أكد الدكتور سامح سمير، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو من أبرز الأحداث العلمية المهمهة بعد عيد العلم، وبمثابة تكريم من الدولة لجهود أبنائها من العلماء وشباب الباحثين، وذلك بهدف الارتقاء بالوطن وبناء جمهورية مصر العربية الجديدة.

وأعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور, وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وقد حصد الدكتور سامح سمير على الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة طنطا على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسيه (العلوم البيولوجيه) لعام 2022.

 يذكر أن الدكتور سامح سمير علي عطوه أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة طنطا، وحاليًا بمعهد الطاقة بجامعة جيانسو بدولة الصين، حصل على درجة الدكتوراة في الميكروبيولوجي من قسم النبات بكلية العلوم جامعة طنطا في 2013، وتمت الترقیة إلى درجة أستاذ مساعد المیكروبیولوجي بنظام "التمیزالعلمي" كأول حالة تمیز علمي في مصرفي المیكروبیولوجي-بكتریولوجي في 2019. 

حصل على درجه "البوست دكتور" في مجال "العلوم والهندسة البيئية" من جامعة جيانجسو –الصين في 2018، انضم إلى الفريق البحثي بمعهد الطاقة بجامعة جيانسو منذ 2015 حتى الآن، وخلال هذه الفترة تم نشر أكثر من 90 بحث دولي في مجلات ذات معامل تأثير عال، حيث بلغ مجمل إنتاجه العلمي  المنشور دوليًا  (H-index = 30) بتقيم  Scopus.

وشملت العديد منها الاتجاهات البحثية المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة من مصادر غير تقليدية، ما يسهم في رؤيه مصر 2030، والتي اعتمدت في أحد أهدافها على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والمستدامة، وشملت الخبرة البحثية المعالجة الحيوية -التنمية المستدامة– الطاقة الحيوية- المعالجة البيولوجية المبتكرة للملوثات العضويه.

 شارك في العديد من المشاريع البحثيه كباحث رئيسي أو مشارك والممولة لخدمة المجتمع، وشملت حتى الآن عدد (5) مشاريع محليهة و (2) دوليًا بتمويل من دولة الصين والاتحاد الأوربي، عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والدولية، محكم في العديد من المجلات العلمية الدولية المتخصصة، وأيضًا الانضمام لعدد من هيئات النشر الدولية، أشرف على العديد من الرسائل العلمية داخل مصر وخارجها.

فائز بجائزه الدولة التشجعية للدستور تكريم لجهود أبناءها

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