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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"محدش يقدر يعمل كده".. تاج الدين يكشف حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" إنه لا يمكن إلغاء العلاج على نفقة الدولة؛ لأنه حق دستوري للمواطن المصري مثل التعليم.

وأضاف: "محدش يقدر يعمل كده، وأنا لم أسمع هذا الكلام من قبل، والرئيس السيسي في القضاء على قوائم الانتظار عندما وجد أن التكلفة زادت نتيجة ارتفاع الأسعار تم ضخ مليار جنيه".

وتابع: "الناس كلها تذهب للعلاج في المستشفيات مثل مستشفى الدمرداش وعين شمس الجامعي بالمجان، ويتم إجراء عمليات قلب ودخول الرعاية المركزة".

وأشار تاج الدين إلى أنه عندما يُطبق التأمين الصحي الشامل كل مواطن سيكون له تأمين صحي للعلاج، وحتى نصل إلى هذا فكل مواطن من حقه أن يجد العلاج على نفقة الدولة.

إلغاء العلاج على نفقة الدولة الدكتور محمد عوض تاج الدين محمد عوض تاج الدين برنامج على مسؤوليتي على مسؤوليتي صدى البلد

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