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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زياد عبدالسلام: أمنية حياتي أبقى سوبر ستار وأكون وزير ثقافة مصر

المطرب زياد عبدالسلام
المطرب زياد عبدالسلام

أبدع المطرب زياد عبدالسلام، في غناء "كم ناشد المختار ربه" و"القلب يعشق كل جميل"، على الهواء مباشرة خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز. 

وقال عبدالسلام، إن أمنية حياته أن يكون دكتور في معهد الموسيقى العربية، وسوبر ستار مثل باقي المطربين على الساحة دون أن ينظر الناس له على أنه المطرب الضرير.

وأردف: "عايز أبقى فنان بفني، وأمنية حياتي الكبرى أن أكون وزير ثقافة مصر".

ووجه زياد عبدالسلام، الشكر للدكتور محمد الباز، على استضافته، قائلًا: "كان حلم حياتي أطلع مع حضرتك، كنت أشاهد حلقاتك مع نجوم دولة التلاوة وكنت أقعد حاضن التلفزيون".

ووصف الباز، زياد عبدالسلام، بأنه واحد من فرسان الإنشاد الديني في مصر، شارك في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

القلب يعشق كل جميل كم ناشد المختار ربه زياد عبدالسلام

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