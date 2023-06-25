أنباء عن عزل وزير الدفاع الروسي وتعيين الجنرال "دومين"

قال إلكسندر كوزنتسوف، نائب بمعهد التسوية السياسية الروسية، إن ما قامت به مجموعة "فاجنر" انتهى بشكل تام، وجميع العناصر انسحبت من "روستوف"، وهي مدينة كبرى في جنوب موسكو، مؤكدًا أن الأمر انتهى دون خسائر.

التوتر ليس له علاقة ببوتين

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس بمأزق لأن التمرد بسبب الصراع بين قائد فاجنر، والقيادة بوزارة الدفاع الروسية، مشيرًا إلى أنه في بداية شهر مايو كان هناك بعض التوترات التي نشبت بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، الذي ألقى باللوم عليه بسبب نقص الأسلحة والتي لم تقدمها وزارة الدفاع لقوات فاجنر، موضحًا أن التوتر ليس له علاقة ببوتين.

وأكد أن هناك أنباء عن عزل بوتين لوزير دفاعه، وتعين الجنرال "دومين"، وهو حاكم منطقة كبرى في روسيا وهو لديه خلفية عسكرية وكان قائد العمليات العسكرية في شبه جزيرة القرم في 2014 عندما قامت القوات الروسية باحتلال القرم دون إطلاق أي رصاصة.