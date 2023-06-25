عاشور والهضبة الأبرز.. الأغاني السينجل سلاح النجوم لبدء موسم الصيف (فيديو)

بدأ عدد من نجوم الغناء طرح أعمالهم الغنائية بالتزامن مع بدء إجازة صيف 2023 على طريقة “السنجل" التي تتماشى في موسيقاها مع الأجواء الصيفية بجانب طرح البعض الآخر لألبومات غنائية كاملة.

وافتتحت أفلام موسم عيد الأضحى المقبل موسم الأغنيات السنجل بطرح عدد من الأغنيات الدعائية للأفلام لكبار نجوم الغناء والفن، ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أغنيات وألبومات صيف 2023.

طرح تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية بعنوان “اصحى للكلام” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون عاشور في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد مجدى.

بينما طرح النجم بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الجو ولع” ويتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي باسم عادل، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.

وطرح المطرب أبو أغنيته الجديدة بعنوان "هوليلا" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وتعتبر الأغنية هي أولى أغنيات ألبومه الغنائى الأول الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويحمل عنوان "فارق ع الكل".

“هوليلا “ من كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان الدكتور طارق نديم.

ويستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “خلص على قلبي” والتي يتعاون فيها مع الملحن محمد يحيى ومن المقرر طرحها عبر منصة أنغامي الرقمية.

وطرح المطرب مصطفى شوقي أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "رموا طوبتي"، والمقرر طرحها على طريقة السنجل عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي محمد الفرا، ومهندس الصوت هاني محروس.

كما طرح النجم تامر حسني الأغنية الدعائية لفيلمه السينمائي الجديد “تاج” والتي تحمل اسم “هرمون السعادة” والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد جابر، والملحن علي الخواجه، والموزع الموسيقي حاتم محسن، والأغنية تسجيل ومكساج مودى منير، وماستر على فتح الله.

وطرح مطرب الراب ويجز أغنيته الجديدة بعنوان “إيه الدنيا” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات وموسيقي ويجز ومستر نادر سليمان.

فيما طرح النجم الشعبي رضا البحراوي والمطرب مسلم الأغنية الدعائية لفيلم “البعبع” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة وحملت الأغنية أسم “لفينا الدنيا” وقدمها ”البحراوي" ومسلم على طريقة “الديو” وتضمن الأغنية عدد من مشاهد الفيلم التي تنوعت بين الأكشن والكوميديا.

أغنية “لفينا الدنيا” من كلمات وألحان كل من أحمد طارق يحيي ومسلم، وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر عمار خاطر، وعازف الاورج أسامة الصغير وعازف ساكسوفون الشيخ.

وقدم النجم محمود العسيلي أغنية “سمع هس" الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي “بيت الروبي” المعروض حاليا بدور العرض السينمائي وقدمها على طريقة “التريو” برفقة أبطال العمل كل من النجم كريم محمود عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز.

"سمع هس" غناء مشترك بين المطرب محمود العسيلي والنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهي من كلمات فليبينو وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وميكس وماستر عمار خاطر.

وفي ذات السياق، طرحت النجمة بشري أغنية "سلام عليكم" على طريقة الديو مع المطرب "عزام شيك" بطريقة ووجهة نظر موسيقية جديدة بتوقيع الموسيقار إسلام صبري.

وطرح النجم أحمد سعد أغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” منذ أيام وهي الأغنية الدعائية لفيلم “مستر إكس” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي.

وظهر سعد في عدد من المشاهد برفقة أبطال فيلم مستر إكس وهو يغني أغنية “اختياراتي مدمرة حياتي” وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

بينما يواصل النجم محمد حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه في موسم الصيف الحالي 2023، وذلك بعد طرحه آخر ألبوماته العام قبل الماضي بعنوان "يا فاتني".

ويعتبر النجم محمد حماقي أحد المطربين الذين يواظبون على طرح ألبوم غنائي كامل على عكس العديد من المطربين الذي اتجهوا إلى الأغنيات "السينجل" واعتاد حماقي طرح ألبوم غنائي كل عامين، ويتميز حماقي بعدد أغنيات ألبوماته الغنائية الكبيرة، ومن المقرر أن يطرح ألبوما غنائيا جديدا خلال موسم صيف 2023 يضم حوالي 12 أغنية متنوعة بين المقسوم والدراما والحزين.

وأخيرا.. انتهى النجم محمد منير من تسجيل عدد من أغنياته الجديدة ويدرس حاليا كلمات أغنيات أخرى ستكون مفاجأة لجمهوره تمهيدا لتسجيلها وضمها للألبوم، ومن المقرر أن يطرح منير خلال الفترة المقبلة عدد من الأغنيات على طريقة السنجل.