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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يكرم الفائز فى المسابقة الوطنية لتمثيل مصر بـ"مايكروسوفت"

محافظة الغربية
محافظة الغربية

كرم محافظ الغربية، الطالب محمد أحمد الشلبي، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة طنطا الثانوية العسكرية بنين بإدارة شرق طنطا التعليمية، والفائز في المسابقة الوطنية لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية عن فئة برنامج WORD.

شهد التكريم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور نجلاء أحمد عاطف هلال المشرفة بالمدرسة.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للطالب على تميزه وحصوله على هذه المسابقة وتمثيله للمحافظة ولمصر، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المستوي القادم، كما وجه مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة أوجه الدعم للطالب حتى سفره وكذلك عقب عودته، ودعمه وتوفير كل متطلباته من خلال مركز التدريب بالمحافظة أو أي مراكز أخرى.

يذكر أن الطالب محمد الشلبي شارك في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وتم فوزه وترشيحه خلال احتفالية إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، "الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات"، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتي بورت المنظم الرئيسي للمسابقة، ومؤسسة "حياة كريمة"، وشركة العاصمة الإدارية، وذلك للعام الثالث على التوالي، بمقر مسرح شركة العاصمة الإدارية.

الفائز في المسابقة الوطنية لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر Microsoft Office Specialist World Championship اتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الفائزين في مسابقة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بالولايات المتحدة الأمريكية طالب بالصف الأول الثانوي

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