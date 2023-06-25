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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تكرم الدكتور محمد الباز لإسهاماته فى مجالى الصحافة والإعلام 

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرمت كلية الآداب جامعة طنطا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور"؛ نظرًا لإسهاماته المتميزة فى مجالي الصحافة والإعلام. 

استلم الجائزة الزميل شريف عبدالغنى مراسل الجريدة، بمحافظة الغربية، نيابة عن الدكتور محمد الباز.
ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا، أن الدكتور «الباز» علامة بارزة فى تاريخ الصحافة والإعلام؛ نظرًا لأنه جمع بين العلم والحياة العملية، وكانت كلية الآداب جامعة طنطا احتفلت بتخرج طلاب الدفعة الجديدة من طلاب قسم الإعلام دفعة 2023.
شهد الاحتفال الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للبحث العلمي، والدكتور إبراهيم طلبة وكيل كلية الآداب، والمشرف على قسم الإعلام.

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IMG-20230625-WA0193
جامعة طنطا تكرم الدكتور الباز نظرا لأسهامته المتميزة الصحافة والاعلام

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