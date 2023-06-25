مناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعى بمدارس كفر الشيخ

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقد اجتماع لعرض ومناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس بمحافظة كفرالشيخ، واستعراض أوجه التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة، بحضور اللجنة الاستشارية.

جاء ذلك برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد الحيطاوي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ووجيه عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، والدكتور أمين ابراهيم، مدير إدارة التخطيط بالمديري، ووفاء أبوالعطا، موجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية، ومحمد عبدالبديع، وكيل إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وحضور ممثلا عن مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود صديق، مسئول أول التعليم بكفرالشيخ، بمؤسسة مصر الخير، وأحمد سعفان، مدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بكفرالشيخ، وذلك لعرض ومناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس بمحافظة كفرالشيخ، واستعراض أوجه التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التربية والتعليم الرامية لزيادة معدلات الاستيعاب، لكافة الأطفال في سن الإلزام فى شتى ربوع القطر المصري، وسعياً لتحقيق مؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030.