ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعى بمدارس كفر الشيخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقد اجتماع لعرض ومناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس بمحافظة كفرالشيخ، واستعراض أوجه التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة، بحضور اللجنة الاستشارية.

جاء ذلك برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد الحيطاوي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ووجيه عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، والدكتور أمين ابراهيم، مدير إدارة التخطيط بالمديري، ووفاء أبوالعطا، موجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية، ومحمد عبدالبديع، وكيل إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وحضور ممثلا عن مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود صديق، مسئول أول التعليم بكفرالشيخ، بمؤسسة مصر الخير، وأحمد سعفان، مدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بكفرالشيخ، وذلك لعرض ومناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس بمحافظة كفرالشيخ، واستعراض أوجه التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التربية والتعليم الرامية لزيادة معدلات الاستيعاب، لكافة الأطفال في سن الإلزام فى شتى ربوع القطر المصري، وسعياً لتحقيق مؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030.

التعليم مدارس كفر الشيخ مشروع اجتماع

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

100 يوم صحة.. أكبر حملة للكشف الطبى على المواطنين بالمجان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

مباحث الساحل تنجح فى ضبط المتهمين بسرقة مسكن صحفى

بطول 170 كيلو.. أحمد موسى: “نهر الدلتا الصناعى الأكبر فى العالم”

"الغضب دمر حياتنا".. حكاية أب وأم وابن خلف الزنزانة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى