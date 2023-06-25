النائب إيهاب منصور: نأمل إصدار قانون التصالح قبل فض دور الانعقاد الثالث

طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة إرسال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لمجلس النواب بشكل عاجل ليتمكن البرلمان من إقراره قبل فض دور الانعقاد الثالث، في ظل حاجة المواطنين الملحة لصدوره، قائلا: “سيحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي يعانون منها نتيجة لوقف قرارات التصالح وعدم البت في أغلبها”.

ودعا وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" الحكومة بإزالة العراقيل التى تحول دون إصدار القانون خاصة وأن البرلمان درسه بشكل جيد وأبدى بعض الملاحظات عليه وأرسل بعد ذلك لمجلس الدولة لإبداء الرأي في بنوده، مشددا على أن البرلمان لن يستغرق وقتا في دراسته خاصة وأنه سبق وناقشه، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها أن تسعى لإصداره بشكل عاجل.

وأكد منصور، أنه على الحكومة أن تطلع بمسؤليتها تجاه 2.8 مليون طلب للتصالح بما يوازي ٥٠ مليون مواطن ينتظرون صدور القانون فعلى الحكومة أن تسرع في الاستجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بالملاحظات حول مشروع القانون على أن تعرضه أمانة المجلس في أول جلسات المجلس عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، مضيفا: لازال لدي أمل بإنجاز القانون قبل فض دور الانعقاد الثالث.

وأشار إلى أن الحكومة سبق وتقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لمجلس النواب وتقدم النواب بملاحظات حول بعض البنود مثل الأحوزة العمرانية واشتراطات البناء المدنية، وتم إعادة إرسال مشروع القانون للحكومة لتلافي ملاحظات النواب، وأرسل لقسم التشريع بمجلس الدول منذ مطلع دور الانعقاد الثالث في نهاية العام الماضي إلا أنه لم يتم إعادة إرساله للبرلمان مرة أخرى تمهيدا لمناقشته وإقراره.