كاتب أمريكى: جمهوريون يُطالبون بعقوبة أشد قسوة ضد نجل "بايدن"

قال الصحفي الأمريكي، جاي تايلور، إن هناك العديد من الأحاديث التي تدور في الكواليس بين قيادات الحزب الجمهوري، حول الاتهامات التي تلاحق نجل الرئيس الحالي هانتر بايدن، حيث يرون أنه يستحق عقابًا أشد قسوة.

وأضاف “تايلور” خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنهم يقولون إن نجل الرئيس الأمريكي متورط بقضايا منفصلة من الممكن أن تتصل بالرئيس "بايدن"، والحزب الجمهوري عبر عن إحباطه من المعايير المزدوجة.

"بايدن" سمح للقضاء الفيدرالي باستهداف رئيس سابق

وأشار إلى أن إدارة "بايدن"، سمحت للقضاء الفيدرالي باستهداف رئيس سابق للولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ، بجرائم تتضاءل كثيرًا مقارنة بما يتهم به هانتر بايدن، مشيرًا إلى أن ترامب متهم بإساءة استخدام المعلومات السرية، وهو ما فعلته هنري كلينتون سابقًا وبعدها جو بايدن نفسه.