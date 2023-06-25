أردوغان يبحث مع أمين عام "الناتو" موقف بلاده من عضوية السويد

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وبحث الطرفان خلال الاتصال ملف السويد المقدم للحصول على عضوية في الحلف، والتطورات الأخيرة في روسيا.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها، إن أردوغان أشار إلى أن أنقرة تحافظ على موقف بناء تجاه عضوية السويد، ولكن طالما استمرت أنشطة إرهابي حزب العمال الكردستاني في البلاد، فإن التغييرات التشريعية ليس لها أي معنى.

الرئاسة التركية:الاتصال أنهى التوتر الأخير في روسيا

وأضاف البيان أن الاتصال شدد على أن انتهاء التوتر الأخير في روسيا حال دون وقوع كوارث إنسانية لا تحمد عقباها.

وأشار البيان إلي أنه تم التأكيد خلال الاتصال أيضا، على أن محاولات ربط الموافقة على مطالب أنقرة حيال شراء وصيانة طائرات إف-16 بموافقة الأخيرة على عضوية السويد بحلف الناتو، تضر بالمقام الأول بالناتو وأمنه وليس بتركيا.

الدفاع الأمريكى: انضمام السويد لـ"الناتو" يعزز من قوة الحلف

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن انضمام السويد لـ"الناتو" سيعزز من قوة الحلف.

وتابع “أوستن” خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السويد دولة ديمقراطية كبيرة تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، مشيرًا إلى أن دول “الناتو” عازمة على زيادة مشاركتها الدفاعية في الحلف.

وأضاف أنه يدعو تركيا إلى الموافقة على انضمام السويد للحلف.

وأشار إلى أنه لا بد من الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحًة مع الصين، منوهًا إلى أنه سيلتقي مع نظيره الصيني في القريب العاجل.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف يخطط لوقف هجمات روسيا ضد أوكرانيا.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حلفاء حلف الناتو اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوًا في الناتو، وسنعمل على إيجاد الطرق الملائمة لانضمام أوكرانيا للحلف.