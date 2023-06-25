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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية اليوم الأحد حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين بمنطقة المطرية.


كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.


البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 900 جرام قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

 

وبمناقشتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التحريات الأمنية الهيروين الكسب الغير مشروع المضبوطات بمنطقة المطرية

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