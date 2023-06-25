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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الهلال السعودى يتعاقد مع كاليدو كوليبالى مقابل 20 مليون يورو

كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورحب الهلال عبر حسابه على موقع “تويتر” بلاعبه الجديد البالغ من العمر 32 عامًا، حيث قدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ مقارب لـ 20 مليون يورو.

وعبر كوليبالي عن سعادته بالانضمام لـ الهلال، بتصريح مقتضب، قائلًا:""أنا هنا مع مع من يصنع المجد حاضرًا ومستقبلًا".

ويرتدي المدافع السنغالي، القميص رقم 3 مع فريق الهلال.

وأصبح كوليبالي ثاني صفقات الهلال للموسم الجديد، بعد التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو.

وانتقل كوليبالي إلى تشيلسي صيف العام الماضي قادمًا من نابولي، ولعب 32 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، مسجلًا هدفين.

وقاد كوليبالي منتخب السنغال للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مسجلًا هدفًا بشباك الإكوادور في دور المجموعات.

الهلال تشيلسى كوليبالى كاليدو كوليبالي السنغال

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