مع إطلاق مبادرة "100 يوم صحة".. الباز: "مصر لا تستسلم للأزمات"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اليوم زار ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، مصر لأول مرة، بعد تنصيبه رئيسًا لوزراء الهند في 2014، موضحًا أن تلك الزيارة رفعت مستوى العلاقات بين البلدين، وتمت مناقشة عدد من الملفات، وكان هناك تطابق في مواقف البلدين.

وأضاف “الباز” خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن رئيس وزراء الهند دعا الرئيس السيسي لزيارة الهند، وحضور اجتماع مجموعة العشرين، موضحًا أن مصر تثبت كل يوم أنها قادرة على الدخول في تحالفات ونسج علاقات مع دول كبيرة.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الهند، أطلقت مصر مبادرة “100 يوم صحة” من أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية، منوهًا إلى أن كل الناس في الدولة تستطيع الاستفادة من تلك المبادرة.

وتابع: "التسجيل من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية ويمكن معرفتها من الخط الساخن 15335، مواعيد العمل من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، وكل محافظات الجمهورية ستكون فيها هذه المبادرة".

ولفت إلى أن أداء الدولة المصرية بمثابة تأكيد على استراتيجية الجمهورية الجديدة والتي تعتمد مبدأ عدم الاستسلام للصعوبات، معلقًا: "البلد ممكن تمر بظروف وأزمات وتواجه مشاكل، لكن هي بلد لا تستسلم أبدًا".

وأكد أن الدولة المصرية تعمل على كل الاتجاهات، ورغم كل تلك المحاولات، يقول البعض إن هناك خللًا في الأولويات.