إرشادات مهمة لحجاج بيت الله لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

قدمت الدكتورة مروة شعير، خبير الأغذية والباحثة بمعهد بحوث التغذية، عدة نصائح وإرشادات لحجاج بيت الله لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.

وقالت شعير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على قناة "dmc": "التغذية السليمة والأكل الصحي أمر أساسي للحجاج، عن طريق تناول 3 وجبات رئيسية و3 وجبات سناكس".

وأضافت أن الوجبات الرئيسية لا بد أن تحتوي على مصادر البروتين، متابعة: "أفضل حاجة على الإفطار تناول البقوليات لأنها تعطي إحساسًا بالشبع وطاقة لفترة طويلة من اليوم، والناس التي تعاني من مشكلات بسبب البقوليات عليهم تناول الجبنة البيضاء دون ملح ومعاها ملعقة من زبدة الفول السوداني وبيضة مسلوقة".

وتابعت: "الوجبات الخفيفة مثل الموز أو البلح والعصائر والمكسرات والفواكه والفول السوداني".

كما أكدت أن عسل النحل مهم جدًا لتقوية المناعة ويكون ذلك عن طريق تناول ملعقة منه في الصباح أو وضعها على الزبادي، مشددة على ضرورة عدم تناول الخبز الفينو والأبيض والكيك لأنها ترفع مستوى السكر في الدم وتزيد من الشعور بالجوع مع عدم الإكثار في تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين، مع ضرورة شرب حوالي 10 أكواب من المياه يوميًا.

وأشارت إلى أن مرضى السكر عليهم قياس السكر في الدم من مرتين إلى 3 مرات على الأقل ويكون الجهاز معه احتياطي في الحج.