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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يحدد مواعيد ربع نهائى كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر موسم 2022 / 2023.

وذكر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه تحدد، يوم الإثنين 3 يوليو، القادم موعداً لمباراة البنك الأهلي وبيراميدز باستاد القاهرة.

وأضاف أنه تحدد يوم الثلاثاء 4 يوليو موعدا لمواجهة إنبي والنجوم بملعب (بتروسبورت)، فيما يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في اليوم ذاته باستاد القاهرة.

يذكر أن الأهلي (حامل اللقب) سيواجه منتخب السويس في وقت لاحق، اليوم الأحد، باستاد القاهرة في دور الـ32 للبطولة.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومنتخب السويس مع نظيره الداخلية في الدور ثمن النهائي من المسابقة.

اتحاد الكرة كاس مصر مواعيد ربع نهائي كأس مصر الاهلى الأهلى يواجه منتخب السويس

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