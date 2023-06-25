قبل عرض "البعبع".. أمير كرارة يتصدر قائمة نجوم الصف الأول فى السينما

على مدار السنوات القليلة الماضية، نجح النجم أمير كرارة في تصدر قائمة نجوم الصف الأول، سواء من خلال أعماله الدرامية أوالسينمائية.

الظهور الفني الأول لـ“كرارة” كان قبل عدة أعوام، حين بدأ العمل كـ"موديل" إعلانات، قبل أن ينتقل لتقديم البرنامج الفني الأشهر “ستار ميكر.. سمعنا صوتك”، ليبدأ خطواته الأولى نحو عالم الشهرة.

النجاح والانتشار الكبير لـ"كرارة" بدأ مع أدائه دور البطولة بمسلسل “كلبش”، ليرتبط الجمهور بشخصية “سليم الأنصاري”، وتتواصل النجاحات من خلال تجسيده البطولة بعدد من الأفلام السينمائية نجحت في حصد إيرادات قياسية تصدر بها قائمة الـTop 5، من بينها “كازابلانكا” و"حرب كرموز" حيث حصدا أرقامًا قياسية في شباك التذاكر لأول مرة بتاريخ السينما المصرية وقتها، وتخطت الـ80 مليون جنيه.

ويستعد النجم أمير كرارة لطرح فيلم جديد يخوض به منافسة موسم عيد الأضحى المقبل بعنوان “البعبع” والذي أثار جدلًا كبيرًا فور طرح بوستراته والبرومو الرسمي له، حيث فاجأ كرارة جمهوره بشخصية جديدة تمامًا عما قدمها من قبل، فيقدم لأول مرة خلال مسيرته الفنية دورًا كوميديًا ممزوجًا بمشاهد أكشن وإثارة، وهو عمل اجتماعي عائلي يناسب جميع الفئات العمرية.

ومن المتوقع أن يكتسح كرارة المنافسة السينمائية المقبلة خلال موسم عيد الأضحى كعادته، خاصة أن برومو العمل حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال يومين من طرحه، بالاضافة إلى ردود الأفعال من قبل جمهوره الذين أعربوا عن تحمسهم الشديد لمشاهدة هذا العمل الذي يبدو عليه خلطة كوميدية دسمة ممزوجة بالأكشن والإثارة والتشويق بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين الكبار والكوميديان.. والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبوالحسن.