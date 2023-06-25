بعد نجاح "بيت الروبي".. حاتم صلاح: “مشهد الخناقة كان الأصعب”

نجاح كبير حققه فيلم "بيت الروبى" فور عرضه خلال موسم أفلام عيد الفطر، حيث حصد ايرادات وصلت لـ3 ملاين جنيها خلال أول يومين من عرضه فقط.

وفي هذا السياق، قال الفنان حاتم صلاح، إن المخرج بيتر ميمي تواصل معه للمشاركة في أحد مشاهد فيلم “بيت الروبي”، مؤكدًا أنه لم يتردد لحظة في الموافقة على العمل خاصة وأن أبطال العمل هما النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

وأضاف "حاتم" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه شارك كضيف ضمن أحداث العمل من خلال مشهدين، وقام بتصويرهم في منطقة "الحطابة" لافتًا إلى أن التصوير كان صعب خاصة وانها منطقة شعبية، وان بطلا العمل يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، فكان موقع التصوير مزدحم جدًا بالجمهور، بالإضافة إلى تصويرهم لمشهد "خناقة" الذي يسبق مشهد الاغنية مباشرة.

وأعرب عن سعادته الشديدة بالتعاون مع فريق العمل، لافتًا انه سبق وتعاون مع النجم كريم محمود عبد العزيز من خلال فيلم "شلبي"، واعتز بصداقته خاصة وانه فنان مبدع على المستوى المهني، وانسان محترم ومتواضع وطيب على المستوى الشخصي.



"بيت الروبي" بطولة كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة الانفلوانسر التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه السوشيال ميديا، ويصبح عن طريق الصدفة "انفلونسر" مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.