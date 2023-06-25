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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشعب الجمهورى" يفتتح معرضًا للأدوات المنزلية بأسعار مخفضة فى الجيزة

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح ابو هميلة

افتتحت قيادات حزب الشعب الجمهوري معرضًا متكاملًا للأدوات المنزلية بأسعار مخفضة في مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لمبادرة الحزب "مع الناس" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية.

وحضر افتتاح المعرض المستشار أحمد حبيب أمين محافظة الجيزة، وجمال الشريف أمين التنظيم بالمحافظة، برعاية النائب طارق الطويل الأمين المساعد لقطاع شمال الجيزة، ووائل حلاوة أمين الحزب بمركز أوسيم، مؤكدين أن المعرض سيستمر إلى ما بعد عيد الأضحى، وأنه يعد ضمن مجموعة معارض يقيمها الحزب لرفع العبء عن كاهل المواطن.

وقال وائل حلاوة أمين الحزب بأوسيم، إن المعرض قد لاقى إقبالًا كبيرًا وفرحة من الأهالي، لأنه يقدم الأدوات المنزلية بكامل مشتملاتها وبأسعار مخفضة جدًا عن مثيلاتها في المحلات والمتاجر، مشيرًا إلى أن المعرض يشتمل على كل ما يلزم الأسرة من ملابس ومستلزمات تجهيز العرائس والمفارش والستائر والسجاد وغيرها من المستلزمات.

اللواء محمد صلاح أبو هميلة الشعب الجمهوري المستشار أحمد حبيب أمين النائب طارق الطويل بأسعار مخفضة بمحافظة الجيزة

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