حسين الشحات بعد تجديد تعاقده: "تراب الأهلي ذهب"

عبر حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده مع النادي، مشيرًا إلى أن طموحه مع الكيان لن يتوقف.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن اليوم الأحد، رسميًا تجديد تعاقده مع حسين الشحات، لمدة ثلاث مواسم، حتى عام 2026.

وقال الشحات، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "الحمد لله دائمًا وأبدا، تستمر حكاية بدأت من سنوات وسنوات، بدأت من المدرج إلى أرض الملعب. مشوار مليء بإنجازات وبطولات وتتويجات مرتبطة دائمًا بكيان كبير تفتخر به، النادي الأهلي كبير القارة الإفريقية".

وأضاف: "وها هي الحكاية تستمر وتمتد لسنوات أخرى، وستبدأ وكأنه اليوم الأول بالتيشيرت الأحمر المزين بنسر الأهلي الذي يحلق دائمًا في كل مكان في العالم لا يستريح ولا يتوقف عن التحليق، وكذلك طموحي مع هذا الكيان لن يتوقف، تحدث الكثير واجتهد ، لكن الحقيقة غابت عن الكثير، جمهور الأهلي العظيم لأجلكم تكون التضحيات، فإن تراب الأهلي ذهب، سر مع الأهلي تعرف مكانته ومنها مكانتك".

واختتم الشحات: "شكرًا أمي الغالية ورحم الله أبي، شكرا زوجتي الغالية وأولادي وأخوتي وكل من كان بجواري".

وكان حسين الشحات، البالغ من العمر 31 عامًا، قد انضم لصفوف الأهلي، في يناير عام 2019، قادمًا من العين الإماراتي.

وساهم الشحات، في تتويج الأهلي، بلقب الدوري الممتاز مرتين (2018-2019)، (2019-2020)، ولقبين لكأس مصر (2019-2020)، (2021-2022)، ولقبين لكأس السوبر المصري (2019، 2022).

كما قاد الشحات، الأهلي، لتحقيق ثلاثة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقبين لكأس السوبر الإفريقي، إلى جانب مساهمته في تحقيق الفوز للميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية مرتين في نسختي 2020، و2021.