مستشفيات جامعة أسوان تكشف خطتها خلال عيد الأضحى

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إن مستشفيات جامعة أسوان أعلنت عن رفع حالة الطوارئ، وأجرت إدارة المستشفى الجامعي بأسوان الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصًا على سلامة المرضى في ظل تطبيق الإجراءات الإدارية من حضور الأطباء وأطقم التمريض في أيام العيد، مع مراعاة مواعيد الزيارة للمرضى فى مواعيدها المقرره حرصًا على سلامة المرضى وعدم الزحام داخل أقسام المستشفى الجامعى بأسوان، وذلك من خلال تطبيق خطة طوارئ أيام العيد.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولى العمل في حال حدوث أي طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة، وذلك على حرصًا من إدارة المستشفيات على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى محافظة أسوان.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذى للمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم توفير كل الإمكانيات الطبية لخدمة مرضى السودان الشقيق، وتفعيلًا لدورها الاستراتيجي والإقليمي في علاج المرضى السودانيين، وأيضًا على الصعيد المحلي لا تتقاعس مستشفيات الجامعة في تقديم الخدمة للمرضى محافظة أسوان ومرضى أهالي محافظات جنوب الصعيد بمستشفى أسوان الجامعي لخدمة مرضى جميع أقسام المستشفى الجامعي خلال أيام عيد الأضحي المبارك.