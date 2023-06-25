يبدأ في أغسطس.. أهالي الواحات يستعدون لاستقبال موسم حصاد البلح والتمور

سرت الفرحة بين أهالي الواحات بمحافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع بدء نضوج محصول البلح والتمور بأشجار النخيل، في إشارة إلى قرب موعد الحصاد خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال ناصر سنوسي، أحد أبناء الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ “الدستور”:" ننتظر موسم جمع التمور بفارغ الصبر، لنسدد ديوننا المتراكمة من الموسم الماضي، فهو موسم الخير الذي يعتمد عليه أبناء الوادي الجديد.

وتابع: “ بعد جمع البلح والتمور من النخيل وفرزه، تبدأ عملية بيعه للتجار وأصحاب المصانع”.

وأضاف “سنوسي” أن التجهيزات تبدأ خلال هذه الأيام، لاستقبال موسم جمع التمور في القري والمراكز بعد اكتمال نضح المحصول.

وتشتهر محافظة الوادي الجديد بزراعة النخيل ويعد محصول البلح مصدر الدخل الرئيسي للمواطنين بقري ومراكز المحافظة، فالمناخ الجاف ودرجة الحرارة المرتفعة جعلت المحافظة من أكبر قلاع التمور المصرية والعالمية بامتلاكها أربعة ملايين نخلة موزعين على مراكز المحافظة الخمس.

وأوضح “سنوسي” أن موسم حصاد التمر أو البلح والذي يبدأ في منتصف أغسطس أو بداية سبتمبر من كل عام، هذا الموسم الهام لنا كأبناء الواحات والمعروف بلهجتنا المحلية بـ" الدميرة"، وهو موسم ننتظره من العام للآخر، باعتباره المحصول الرئيسي للواحة عموما، فيما أن صنف البلح " الصعيدي" هو البلح المشهور على مستوى المحافظة، فالدميرة هي الشريان الرئيسي أو البنك الأول لسكان الواحات، لأن الموسم يقتات من الأهل من الثمار نفسها وفي بيعه انفراجة لمزارعي الوادي