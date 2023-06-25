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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ذاكرة مصر" بمكتبة الإسكندرية ترصد أحداثًا وشخصيات مؤثرة في عددها الجديد

مجلة ذاكرة مصر
مجلة ذاكرة مصر

خصصت مجلة "ذاكرة مصر" العدد رقم (51) لتناول أحداث وشخصيات مبدعة في تاريخ مصر الحديث، حيث تناول الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف على المجلة، في افتتاحية العدد الراحل الدكتور محمد عناني، رائد علم الترجمة، وكتب الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بالجامعات الفرنسية، مقالًا عن الضابط بوشار الجندي المجهول في قصة حجر رشيد، وتناول الدكتور عماد أبو غازي إسهام الفنانة رعاية حلمي في مقال خاص مدعم بالصور النادرة.

وسلّط الدكتور محمد رمضان العرجة، الضوء على محاضرات طه حسين المبكرة بالجامعة المصرية، وتعرض الكاتب سعيد الشحات إلى الدور المهم الذي لعبه سليم حسن، والتحديات التي واجهها، فيما تناول الباحث أحمد حسن ملف نبوية موسي الوظيفي، وتناولت الناقدة إخلاص عطا الله أعمال يوسف جوهر، والكاتبة زينب عبد الرزاق أعمال أحمد شفيق كامل شاعر الهرمين، والباحث ممدوح مبروك إسهامات ابو نظارة في عالم الكاريكاتير، والكاتب محمد دياب احتفاء الأغنية المصرية باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وكتب المثقف الراحل سعد عبد الرحمن واحدة من آخر مقالاته عن السينما في أسيوط. ويشمل العدد أيضًا مقالًا عن مئوية الاتحاد النسائي المصري للباحثة لوسي عوض، وآخر للدكتورة شيماء الشريف عن ثلاثية الكاتب روبير سوليه عن مصر.  

تصدر مجلة "ذاكرة مصر" كل 3 شهور، واحتفت بصدور العدد الخمسين لها في أواخر العام الماضي، وخصصته بالكامل عن كنوز ومقتنيات مكتبة الإسكندرية. 

مجلة ذاكرة مصر أحداث وشخصيات مبدعة تاريخ مصر مكتبة الاسكندرية الدكتور أحمد زايد

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