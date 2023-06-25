ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

وزير الرياضة يشيد بأداء شباب اليد ويحفز اللاعبين لتحقيق الإنجاز العالمي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على التواصل مع بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لحثهم على مواصلة التفوق والأداء المميز والفوز فى المباريات المقبلة، والتأهل إلى الأدوار التالية، والمنافسة على لقب  البطولة.

جاء ذلك خلال تواصله محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعمر صلاح أمين صندوق الاتحاد؛ لتحفيز لاعبي منتخب شباب اليد، واستكمال الانتصارات، ببطولة العالم بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2023.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالأداء القوي الذى يقدمه منتخب مصر لشباب اليد فى بطولة العالم، محفزًا اللاعبين في مباراتهم اليوم مع منتخب صربيا، على أن يلتقي من نظيره منتخب ايسلندا غدًا الإثنين، معربًا عن ثقته في إمكانيات لاعبي المنتخب الوطنى لكرة اليد، وقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد المصرية فى بطولة العالم.

وأكد الوزير أن مصر لديها جيل واعد فى كرة اليد يكمل مسيرة النجاح والتفوق للرياضة المصرية فى كرة اليد، مؤكدًا دعمه الدائم للاتحاد ولاعبي المنتخبات فى المراحل العمرية المختلفة، وتحفيزهم الدائم على التطور بشكل مستمر، والحفاظ على مستواهم الفني.
 
وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن وزارة الشباب والرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقف خلف كل الاتحادات الرياضة من أجل توسيع قاعدة المنافسة الرياضة، لافتًا إلى أن مصر استعادت ريادتها مرة أخرى عربيًا وإفريقيا ودوليًا على المستوى الرياضي.

وكان منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعدما تتصدر منتخبات المجموعة الثامنة بالفوز فى جميع مبارياته بعد تحقيق الفوز على منتخب اليونان بنتيجة 36 - 30، وذلك فى الجولة الثالثة والختامية بالمجموعة الثامنة.

IMG-20230625-WA0048
IMG-20230625-WA0048
IMG-20230625-WA0047
IMG-20230625-WA0047
الاتحاد المصرى لكرة اليد الانتصارات الجولة الثالثة الشباب والرياضة الفيديو كونفرانس

الأكثر قراءة

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

"التعليم" تعلق على صعوبة امتحان الكيمياء

مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم لطلاب الشعبة العلمى

الكيمياء "تُبكى" طلاب الثانوية: فوق مستوى الطالب المتوسط

فى زيارة هى الأولى من نوعها.. السيسي ومودي يعقدان مباحثات على مستوى القمة

رئيس وزراء الهند يدعو السيسى للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى