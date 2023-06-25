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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جابر الصيرفى: زيارة رئيس وزراء الهند مصر تعكس التراث الحضارى المشترك والممتد

أمين جابر الصيرفي
أمين جابر الصيرفي

أكد النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس وزراء الهند القاهرة تهدف إلى توطيد العلاقات المصرية الهندية، خاصة أنها الزيارة الأولى له منذ توليه الحكم 2014.

وقال جابر الصيرفي، فى تصريحات صحفية، إن العلاقات المصرية الهندية تشعبت في كثير من المجالات، كما ارتفع التبادل التجاري إلى نحو 7 مليارات دولار سنويًا، وهناك إصرار من القيادتين المصرية والهندية على الوصول به إلى 12 مليار دولار.

وأشاد بالاتفاق مؤخرًا مع الجانب الهندي على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تشجيع الاستثمارات بين البلدين. مشيرًا إلى ما قاله رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بأن مصر تتطلع لإرساء علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال تبادل السلع الاستراتيجية، ولاسيما ما يتعلق بأن تصبح الهند إحدى الدول الأساسية في توريد القمح إلى مصر.

ونوه جابر الصيرفي إلى إعلان الزعيمين السيسي ورئيس وزراء الهند، عقب انتهاء المباحثات، التوقيع على الإعلان المشترك، لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التراث الحضاري المشترك والممتد بين مصر والهند على المستويين الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى توافر الإرادة المتبادلة بين البلدين الصديقين للارتقاء بالعلاقات الثنائية. مشيدًا بقيام الرئيس السيسي بتقليد رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنًا وقدرًا.

واختتم بأن الهند قوة سياسية واقتصادية كبيرة اليوم، كما أن دعوة الهند لمصر لتكون ضيف شرف الدورة المقبلة لقمة العشرين دلالة على عمق العلاقات بين مصر والهند وتميزها، واحتفاء القيادة الهندية بالدور الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

النائب أمين جابر الصيرفي مجلس الشيوخ العلاقات الخارجية رئيس وزراء الهند العلاقات المصرية الهندية

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