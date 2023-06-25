قبل عيد الأضحى.. 122 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار 3 أيام متتالية استكمالًا للجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وكذلك مطابقتها للمواصفات الجودة.

وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن رفع درجة التأهب بكل الأجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٢٢ محضرًا للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع و الغاز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة ورصد حالات غش تجاري وضرب وهمي.

وتستمر تلك الجهود لمتابعة تلك المنظومة بكل المناطق بالمحافظة، فضلًا عن المرور المستمر على محال بيع اللحوم والجزارة للتأكد من صلاحية وسلامة اللحوم المعروضة، وذلك بالتنسيق مع مديريتيّ الصحة والطب البيطري، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف دوريًا.