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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حجم العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية (فيديو جراف)

حجم العلاقات الاقتصادية
حجم العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية

تهدف زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا بين البلدين. وتُعَدّ زيارة رئيس الوزراء الهندي، التي تستغرق يومين، هى الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عددٍ من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقي مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة. 

ورصدت "إكسترا نيوز" العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر وهى كالتالي:

  • نحو 7 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري خلال عام 2022. 
  • زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس القادمة وصولاً إلي 12 مليار دولار. 
  • حجم الاستثمارات الهندية فى مصر بلغت قيمته نحو 3.5 مليار دولار. 
  •  خلال الأشهر الـ6 الماضية استثمرت الشركات الهندية نحو 170 مليون دولار بمص. 
  • 1.9 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية إلي الهند خلال عام 2022. 
  • 4.1 مليار دولار قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2022. 
  • الوقود المعدنى والزيوت المعدنية والأسمدة من أهم الصادرات للهند. 
  • واردات من الهند: اللحوم والحديد والصلب والوقود المعدني. 
  • شركات هندية عدة تستثمر فى مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية بمصر. 

 

 

2022 9 مليار دولار أبناء الجالية الهندية بالقاهرة الاستثمارات الهندية في مصر التبادل التجاري الأولى من نوعها الهيدروجين الجالية الهندية

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