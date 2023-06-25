حجم العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية (فيديو جراف)

تهدف زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا بين البلدين. وتُعَدّ زيارة رئيس الوزراء الهندي، التي تستغرق يومين، هى الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، حيث من المقرر أن يعقد مودي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عددٍ من كبار المسئولين المصريين، كما يلتقي مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة.

ورصدت "إكسترا نيوز" العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر وهى كالتالي: